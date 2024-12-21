НБУ: недоступність окремих держреєстрів знижує можливість банків відкривати рахунки і видавати кредити

Відсутність доступу до окремих державних реєстрів внаслідок російської кібератаки негативно впливає на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити, повідомив Національний банк у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".
"На роботу Національного банку ця кібератака не вплинула. Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Водночас недоступність окремих державних реєстрів певним чином впливає на роботу банків, зокрема на відкриття ними нових рахунків і видачу нових кредитів", – поінформував регулятор.
Нацбанк нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення держреєстри також були недоступні, у зв'язку з чим центробанк надавав банківській системі роз'яснення щодо порядку відкриття рахунків у таких умовах, керуючись якими банківська система працювала до середини червня 2022 року.
"Зараз готується аналогічний лист для банківської системи", – анонсував центробанк.
- Пізно ввечері 19 грудня віцепрем'єрка заявила про найбільшу кібератаку на державні реєстри України. На відновлення роботи може знадобитися 2 тижні.
- Тим часом "Дія" повідомила про тимчасову недоступність 20 сервісів. Заявлена причина - технічні роботи "Національних інформаційних систем".
- Вранці 20 грудня сервісні центри МВС призупинили надання деяких реєстраційних послуг.
- Також вранці 20 грудня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що зупинено роботу всіх держреєстрів, які адмініструються Мінюстом. Зокрема реєстрація актів цивільного стану здійснюється із застосуванням паперових носіїв.