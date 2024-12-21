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НБУ: недоступність окремих держреєстрів знижує можливість банків відкривати рахунки і видавати кредити

Регулятор готує лист для банківської системи з роз'ясненнями щодо порядку відкриття рахунків у таких умовах.

НБУ: недоступність окремих держреєстрів знижує можливість банків відкривати рахунки і видавати кредити
Фото: Нацбанк/flickr.com

Відсутність доступу до окремих державних реєстрів внаслідок російської кібератаки негативно впливає на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити, повідомив Національний банк у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"На роботу Національного банку ця кібератака не вплинула. Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Водночас недоступність окремих державних реєстрів певним чином впливає на роботу банків, зокрема на відкриття ними нових рахунків і видачу нових кредитів", – поінформував регулятор.

Нацбанк нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення держреєстри також були недоступні, у зв'язку з чим центробанк надавав банківській системі роз'яснення щодо порядку відкриття рахунків у таких умовах, керуючись якими банківська система працювала до середини червня 2022 року.

"Зараз готується аналогічний лист для банківської системи", – анонсував центробанк.

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