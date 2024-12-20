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Зупинено роботу всіх держреєстрів, які адмініструються Мінюстом, - Стефанішина

Реєстрація актів цивільного стану здійснюється із застосуванням паперових носіїв.

Зупинено роботу всіх держреєстрів, які адмініструються Мінюстом, - Стефанішина
Віцепремʼєр-міністерка Ольга Стефанішина під час брифінгу
Фото: скрин відео

Після кібератаки зупинено роботу всіх держреєстрів, які адмініструються Міністерством юстиції. Реєстрація актів цивільного стану здійснюється у звичайному режимі, із застосуванням паперових носіїв.

Про це на брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає кореспондент LB.ua.

"Унаслідок цієї хакерської атаки було прийнято рішення про зупинку дії всіх реєстрів, які адмініструються Міністерством юстиції. Зараз тривають дії з відновлення роботи реєстрів", - сказала 

Стефанішина зазначила, що події, пов'язані з реєстрами Міністерства юстиції, не вплинули на інші інформаційні системи держави. Зокрема, застосунок "Дія" не працює лише в тій частині, яка стосується даних з реєстрів Міністерства юстиції.

"На сьогодні немає жодних обмежень щодо доступу громадян до прав, пов'язаних з реєстрацією актів цивільного стану. Реєстрація народження, смерті, шлюбу і розлучення, відбуватиметься в звичайному режимі із застосуванням паперових носіїв", - наголосила міністерка.

Вона також повідомила, що в найближчі години на офіційних ресурсах буде розміщена інформація про відділи реєстрації актів цивільного стану, до яких можна звернутися по всій території України для здійснення відповідних дій. 

"Також хочу звернути увагу що всі соціальні виплати, пов'язані з настанням певних актів цивільного стану, які здійснюються відповідно до заяв, також будуть розглянуті після відновлення дії реєстрів”, - зазначила Стефанішина, і додала: "Сьогодні на розгляду уряду я винесу акт, відповідно до якого не будуть обчислюватися строки на період до відновлення реєстрів".

За її словами, "реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, спадкові справи, спадкові договори, зміни до них, розірвання спадкових договорів, дублікати про нотаріальне посвідчення довіреностей, їхнє припинення - здійснюються без доступу до реєстрів. Ці дії здійснюватимуться нотаріусом. Фактично, всі нотаріальні дії, які не потребують перевірки в реєстрах, будуть здійснюватися державними та приватними нотаріусами”.

Водночас, "найбільшим питанням є державна реєстрація нерухомості та бізнесу, відносини, що виникають в сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки, громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб-підприємців та відокремлених підрозділів, створених юридичною особою, - проведення відповідних дій щодо їхньої реєстрації здійснюється виключно програмним забезпеченням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

За словами Стефанішиної, на даному етапі триває робота з відновлення даних в реєстрах. “Хочу особливо звернути увагу, що всі дані реєстрів МІністерства юстиції підлягають відновленню. Реєстри Будуть відновлені, питання лише часу”.

Вона також повідомила, що в першу чергу Міністерство юстиції відновить Єдиний реєстр довіреностей, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та Спадковий реєстр, це “дозволить забезпечити облік та мінімізувати негативні наслідки можливого вчинення некоректних нотаріальних дій в період, коли немає доступу до реєстрів”.

Надалі пріоритетом буде відновлення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

"Протягом найближчих двох тижнів ми намагатимемося відновити функціонування всіх державних реєстрів. 

Найголовніше, що загрози втрати даних, загрози невідворотності функціонування реєстрів немає. Дані будуть відновлені, прошу громадян проявити певне терпіння", - сказала Стефанішина. 

З усіх питань громадянам можна буде звернутися до центрів безоплатної правової допомоги, які розгорне Міністерство юстиції.

Учора Мін'юст повідомив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури. Тривають роботи з усунення проблем. 

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