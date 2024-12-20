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В Україні випробували дрони з оптоволоконним зв’язком

Процес отримання коду НАТО для цих розробок знаходиться на фінальному етапі.

В Україні випробували дрони з оптоволоконним зв’язком
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні успішно завершено етап випробувань лінійки безпілотників з оптоволоконним зв’язком, а процес отримання коду НАТО для цих розробок - на фінальному етапі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Очолює перелік дрон проєкту "BLACK WIDOW WEB 10" - камікадзе на оптоволокні. Цей безпілотник здатен подолати понад 5 км та принести біля 2 кілограмів корисної ваги. 

Розробники проєкту отримали коди НАТО не лише за цим напрямком, а на цілу лінійку рішень використання БпЛА.

Коментуючи досягнення управління інноваційної діяльності ЗСУ, начальник управління полковник Віталій Добрянський зазначив, що вдалося вирішити важливе завдання - подолання ворожих засобів РЕБ при використанні дронів.

"Це не просто новий зразок озброєння - це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку. Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення", - зазначив він.

Як повідомлялося, з січня учасники "коаліції дронів" почнуть масово постачати Україні безпілотники різного типу.

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