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​Росіяни обстрілюють Херсон та передмістя, є загиблий і поранені

В ОВА також повідомили, що ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але були виявлені та знищені.

​Росіяни обстрілюють Херсон та передмістя, є загиблий і поранені
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Росіяни обстрілюють Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя. Під вогнем – житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. На жаль, є постраждалі серед містян. 

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Він також заявив, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками.

Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. 

"Попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят, тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці", - додав він.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що в результаті атаки наразі шестеро постраждалих. Також є інформація про одного загиблого.

Поранення, несумісні з життям, дістав 60-річний чоловік, який перебував у приміщенні. 

У тяжкому стані до лікарні доставили 76-річного чоловік. У нього – вибухова травма та поранення грудної клітини. 

Ще пʼятеро постраждалих – четверо чоловіків і жінка – дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Усі вони – під наглядом медиків.

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