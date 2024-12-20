Прем'єр Бельгії поставив Україні умову для гарантій безпеки - виграти війну

Александр де Кроо не хоче зараз говорити про надсилання миротворців.

Під час саміту ЄС у Брюсселі прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що для розмов про гарантії безпеки Україна спочатку має виграти війну та деокупувати свої території.

Як пише "Європейська правда", політик закликав журналістів, яким давав коментар, "не змінювати послідовність - спочатку виграти війну та відштовхнути росіян назад". Лише тоді, на думку урядовця, "кожен буде змушений грати свою роль з підтримки миру та надання суттєвих гарантій безпеки".

Наразі ж, як вважає де Кроо, говорити про розміщення на території України миротворчих сил "передчасно". "Дискутувати зараз про західні війська на українській землі - це неправильна річ", - підсумував прем'єр.