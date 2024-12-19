Головне за четвер, 19 грудня: майже 190 боєзіткнень, бої на Курщині, Путін – "Dumbass"

Бойові дії на Донеччині, 189 бойових зіткнень, ворожі обстріли, інцидент у Вишгороді. Яким запам’ятається 1030-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 грудня відбулося 189 бойових зіткнень.

Чверть боєзіткнень з початку дня відбулась на Курщині. На Покровському напрямку відбулось 32 боєзіткнення, ще 20 - на Времівському.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 грудня – в новині.

19 грудня російські окупанти завдали ударів по Купʼянщині Харківської області. Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, через атаку є загиблі й поранені.

«Унаслідок ворожого обстрілу Шевченкового одна жінка загинула, дані встановлюються. Ще одна жінка та чоловік - отримали поранення», - повідомив очільник області.

Крім того, загинув ще один цивільний і є ще поранена унаслідок обстрілу Дворічної. Жінку забрали до лікарні.

Поліція Харківщини згодом повідомила, що кількість жертв зросла до трьох.

Більше інформації – в новині.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі наголосив, що Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу.

"Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті-решт стане залежною від Російської Федерації.

За словами Зеленського, в розмові з прем'єр-міністром Словаччини він заявив, що, якщо це буде не російський газ, а іншої країни, то Україна готова розглядати такий варіант.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна влаштувати "високотехнологічну дуель зі США" під час ракетних ударів по Києву.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб", - йдеться у повідомленні на сторінці Зеленського у соцмережі Х.

Англійською для характеристики розумових та моральних якостей російського диктатора було використано слово Dumbass.

Міністерство оборони відреагувало на інцидент у Вишгороді і виступило з офіційною заявою, якою категорично засудило "будь-які дії, що суперечать закону і принципам служби у Збройних силах України".

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому поліцейські та особи у військовій формі намагалися "викурити" водія за допомогою перцевого балончика. Також вони намагалися підпалити газ, щоб чоловік вийшов із машини. Інцидент стався у Вишгороді на Київщині.

"Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного в соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", - йдеться в заяві Міноборони. Зазначається, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

Поліція Київщини повідомила, що розпочала службове розслідування.

Суд обрав командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов’язків.

Раніше "Українська правда" оприлюднила матеріал про знущання над бійцями 211-ої понтонно-мостової бригади. Розслідування інцидентів триває від весни цього року, однак досі покараних немає. Винуватці отримали підвищення, а ті, хто почав говорити про проблему, потрапив у піхоту.

У Генштабі після виходу розслідування заявили про проведення перевірки щодо зловживань посадових осіб. А за рішенням Головнокомандувача ЗСУ до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку.

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