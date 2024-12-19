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За день Нікопольський район Дніпропетровщини зазнав понад 30 атак РФ, шестеро людей поранені

Троє людей залишаються у лікарні.

За день Нікопольський район Дніпропетровщини зазнав понад 30 атак РФ, шестеро людей поранені
наслідки обстрілу Нікопольщини 19 грудня 2024 року
Фото: Дніпропетровська ОВА

19 грудня Нікопольщина пережила понад 30 ворожих атак дронами-камікадзе та артилерією. 

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Під обстріли потрапили Нікополь, а також Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

Відомо вже про шістьох потерпілих, троє перебувають у лікарні.

«Пошкоджені інфраструктура, підприємства, ліцей. 7 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, 3 гаражі, теплиця, 4 автівки. Понівечені 5 магазинів,  лінія електропередач», - додав Лисак.

Крім того, росіяни вдарили з артилерії по Синельниківському районі. Там зачепило комунальне підприємство й електромережі.

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