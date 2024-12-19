Міноборони оголосило вибори до Громадської антикорупційної ради

Міністерство оборони України оголосило вибори до Громадської антикорупційної ради при МОУ.
За інформацією відомства, візьмуть участь у конкурсі 40 кандидатів від 19 громадських об’єднань.
У Міноборони додали, що зареєстровані кандидати до 25 грудня можуть провести кампанію на свою підтримку. А вже 26 грудня відбудеться голосування, яке триватиме з 9.00 по 21.00. до нього можуть долучитися усі громадяни України після ідентифікації на порталі «Дія».
«15 членів, яких оберуть в результаті конкурсу, забезпечуватимуть цивільний контроль за діяльністю Міноборони упродовж наступних 2 років», - додали у відомстві.
- У березні 2023 тодішній міністр оборони Олексій Резніков підписав указ, яким затвердив положення про Громадську антикорупційну раду при МО.
- Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у відомстві.