Міноборони оголосило вибори до Громадської антикорупційної ради

Міністерство оборони України оголосило вибори до Громадської антикорупційної ради при МОУ.

За інформацією відомства, візьмуть участь у конкурсі 40 кандидатів від 19 громадських об’єднань.

У Міноборони додали, що зареєстровані кандидати до 25 грудня можуть провести кампанію на свою підтримку. А вже 26 грудня відбудеться голосування, яке триватиме з 9.00 по 21.00. до нього можуть долучитися усі громадяни України після ідентифікації на порталі «Дія».

«15 членів, яких оберуть в результаті конкурсу, забезпечуватимуть цивільний контроль за діяльністю Міноборони упродовж наступних 2 років», - додали у відомстві.