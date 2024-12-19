ГУР: на Курщині підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до РПГ

На Курщині у районах населених пунктів Російська Конопелька, Плехово, Уланок підрозділам КНДР не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«На території Курщини черговій партії солдатів армії КНДР росіяни видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5.45, 7.62 та 12.7 мм. За допомогою автомобільного транспорту типу “водовоз” північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат та продовження активних бойових дій», - розповіло ГУР. А ось на передових позиціях у районі згаданих сіл підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.