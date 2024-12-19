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ГУР: на Курщині підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до РПГ

Північнокорейцям росіяни видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5.45, 7.62 та 12.7 мм.

ГУР: на Курщині підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до РПГ
Cолдати КНДР, фото ілюстративне
Фото: KCNA/EPA/UPG

На Курщині у районах населених пунктів Російська Конопелька, Плехово, Уланок підрозділам КНДР не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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«На території Курщини черговій партії солдатів армії КНДР росіяни видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5.45, 7.62 та 12.7 мм. За допомогою автомобільного транспорту типу “водовоз” північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат та продовження активних бойових дій», - розповіло ГУР. А ось на передових позиціях у районі згаданих сіл підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

  • Розвідка Південної Кореї 19 грудня повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.
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