Генштаб ЗСУ: на Курщині вже зафіксували 47 боєзіткнень

На Покровському напрямку 10 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності.

Станом на 16.00 19 грудня на фронті відбулися 103 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Прогрес, Степанівка, Осоївка, Олександрівка, Новодмитрівка, Порозок, Попівка Чернігівської та Сумської областей. Авіаудару НАРами зазнала Олександрівка.

На Харківському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, проте завдали авіаударів в районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди.

На Куп’янському ворог протягом дня за підтримки авіації чотири рази намагався просунутися до українських позицій в районі Лозової та Колісниківки, три атаки успішно відбито, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському відбулися сім боєзіткнень поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Ворог активно використовував авіацію на напрямку, авіаударів зазнали Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка та Серебрянське лісництво.

На Сіверському ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, всього були відбиті сім атак, ще один бій досі триває. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Сіверськ, Різниківка та Федорівка.

На Краматорському противник один раз атакував в районі Часового Яру.

На Торецькому загарбники вісім разів намагалися йти вперед у районах Торецька та Щербинівки. Три атаки успішно відбиті нашими захисниками, тривають п’ять боєзіткнень.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 10 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Поблизу населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне та Нововасилівка, українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще один бій триває. Авіаудару КАБом противник завдав по Водянському.

На Курахівському поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного відбили три штурми, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Времівському агресор десять разів атакував в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки. На даний час відбили три атаки, ще сім боїв тривають. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Новодарівці, Темирівці та Зеленому Полю.

На Курщині українські захисники ще відбивають 18 атак загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 47 боєзіткнень.