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На Закарпатті двоє прикордонників втекли за кордон під час служби. Черговий отримав за це штраф

Суд визнав інспектора винним у недбалому ставленні до служби і призначив йому 17 тисяч гривень штрафу.

На Закарпатті двоє прикордонників втекли за кордон під час служби. Черговий отримав за це штраф
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

На Закарпатті двоє прикордонників перейшли на територію сусідньої країни під час служби і не повернулись. Суд оштрафував за це інспектора, який мав би проконтролювати по рації, де знаходяться його колеги.

Про це йдеться у рішенні суду.

Інцидент трапився ще 27 вересня. Тоді патрулювати кордон вийшли двоє прикордонників - мешканці Сумщини. Інспектор ДПСУ мав виходити з ними на зв'язок кожні 30 хвилин. Однак він пропустив час контролю і цим зловмисники скористалися для втечі.

Обвинувачений на суд не з'явився, але пояснив свою позицію письмово. Він сказав, що тієї ночі не зміг вчасно зв'язатися з колегами через велике навантаження. Фізично запобігти втечі він теж не міг, бо знаходився у підрозділі. Своєї провини черговий не визнавав.

У постанові суду вказано, що інспектор зробив записи про зв'язок із патрулем у робочому зошиті прикордонного наряду, хоча насправді зв'язку з ними не було. Суд визнав інспектора винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу.

Як повідомлялося, з початку введення воєнного стану співробітників Держприкордонслужби намагались підкупити 1253 рази. В ДПСУ запевнили, що усіх випадках правоохоронці від хабарів відмовились.

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