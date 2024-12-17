20 грудня запрацює ПП "Нижанковичі – Мальховичі" на українсько-польському кордоні

Він буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.

Денис Шмигаль під час вихзного засідання

20 грудня 2024 року запрацює автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на українсько-польському кордоні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні на засіданні затвердили відповідну Угоду між урядами України та Польщі", – написав він у телеграмі.

Пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пішоходи зможуть перетинати кордон у цьому місці після будівництва відповідної інфраструктури.

Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту.