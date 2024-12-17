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Росіяни вбили двох цивільних на Харківщині

Окупанти обстрілювали Куп'янщину. 

Росіяни вбили двох цивільних на Харківщині
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

За добу через російську агресію на Харківщині загинули двоє цивільних. Окупанти обстрілювали Куп'янський район.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

У ніч на 17 грудня, близько 02:02 у м. Куп'янськ на території лікувального закладу горіла зруйнована господарча споруда.

Перед цим, вчора із 19:20 до 20:12 у Куп'янську унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік. Один із них помер дорогою до лікарні. 

О 17:08 у с. Нечволодівка Куп'янського району унаслідок обстрілу горів будинок.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини
 

  • На Харківському напрямку ворог три рази проводив наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані.  
  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла чотирьох. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки. 

 В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків вдалося вивезти 37 людей.

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