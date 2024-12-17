За добу через російську агресію на Харківщині загинули двоє цивільних. Окупанти обстрілювали Куп'янський район.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У ніч на 17 грудня, близько 02:02 у м. Куп'янськ на території лікувального закладу горіла зруйнована господарча споруда.

Перед цим, вчора із 19:20 до 20:12 у Куп'янську унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік. Один із них помер дорогою до лікарні.

О 17:08 у с. Нечволодівка Куп'янського району унаслідок обстрілу горів будинок.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

На Харківському напрямку ворог три рази проводив наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла чотирьох. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків вдалося вивезти 37 людей.