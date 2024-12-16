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Росіяни вдарили по житловому району Куп'янська, є жертви

Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. На місці працюють екстрені служби.

Росіяни вдарили по житловому району Куп'янська, є жертви
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

Ввечері 16 грудня російська армія атакувала житловий район міста Купʼянськ Харківської області. Унаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Один цивільний чоловік загинув, ще один — госпіталізований до медичної установи у важкому стані. Дані осіб встановлюються", — ідеться у повідомленні Синєгубова. 

Відомо, що удар прийшовся по житловому сектору, пошкоджені житлові будинки. 

На місці працюють екстрені служби.

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