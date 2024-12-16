Прикордонники відбили ворожий штурм на Сіверському напрямку, де ворог намагався прорватися у бік Сіверська.
Про це інформує пресцентр ДПСУ.
"Бійці бригади "Помста" успішно відбили масштабну атаку противника, який намагався прорватися в бік Сіверська. Ворог застосував бронетехніку та піхоту на кількох флангах, використовуючи тактику малих груп. Проте прикордонники-мінометники та оператори ударних дронів зруйнували плани загарбників", — розповідають прикордонники.
У результаті відмінної роботи бійців Держприкордонслужби, росіяни втратили 14 солдатів, ще 12 окупантів поранені.
- Напередодні бійці Нацгвардії відбили масований штурм російської армії на Торецькому напрямку.