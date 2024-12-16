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Бійці Держприкордонслужби відбили масований штурм росіян на Сіверському напрямку

Ворог втратив 26 солдатів вбитими та пораненими.

Бійці Держприкордонслужби відбили масований штурм росіян на Сіверському напрямку
Фото: скріншот

Прикордонники відбили ворожий штурм на Сіверському напрямку, де ворог намагався прорватися у бік Сіверська.

Про це інформує пресцентр ДПСУ.

"Бійці бригади "Помста" успішно відбили масштабну атаку противника, який намагався прорватися в бік Сіверська. Ворог застосував бронетехніку та піхоту на кількох флангах, використовуючи тактику малих груп. Проте прикордонники-мінометники та оператори ударних дронів зруйнували плани загарбників", — розповідають прикордонники.

У результаті відмінної роботи бійців Держприкордонслужби, росіяни втратили 14 солдатів, ще 12 окупантів поранені.

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