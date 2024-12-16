ДПСУ: за 11 місяців відмову у перетині кордону отримали 55 тисяч українців

За 11 місяців 2024 року кордон перетнули 32,3 мільйона людей, з них відмову в перетині отримали майже 55 тисяч українців.
Про це на брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише "Суспільне".
"Загалом кордон перетнуло 32,3 мільйона осіб в обох напрямках, на вʼїзд та на виїзд. Якщо порівняти з таким самим періодом 2023 року, то це навіть незначне зменшення. За 11 місяців 2023 року кордон перетнуло 32,8 мільйона осіб, фактично на півмільйона людей більше", — сказав він.
За словами речника ДПСУ, кордон перетинали саме громадяни України. З 28 мільйонівв разів, у відсотковому співвідношенні, майже по 14 мільйонів осіб перетнули кордон на виїзд з України та на вʼїзд, "переваги чи то виїзду з України, чи в'їзду суттєвої не відмічається", — сказав Демченко.
Загальний пасажиропотік найбільше припадає на кордон з Польщею — 50% від загальної кількості людей.
"При загальному перетині кордону в 32,3 млн осіб, відмову в перетині кордону отримали майже 55 тисяч українців. Звісно, що основну категорію серед тих, хто отримав відмову, становлять чоловіки – громадяни України у всі від 16 до 60 років, адже вони не підпадали під умови перетину кордону", — сказав Демченко.
- У цьому році працівники Державного бюро розслідувань розслідували 287 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення осіб через держкордон. Про підозру було повідомлено 121 особі, направлено до суду 61 обвинувальний акт щодо 96 осіб.