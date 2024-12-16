ДПСУ: за 11 місяців відмову у перетині кордону отримали 55 тисяч українців

За 11 місяців 2024 року кордон перетнули 32,3 мільйона людей, з них відмову в перетині отримали майже 55 тисяч українців.

Про це на брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише "Суспільне".

"Загалом кордон перетнуло 32,3 мільйона осіб в обох напрямках, на вʼїзд та на виїзд. Якщо порівняти з таким самим періодом 2023 року, то це навіть незначне зменшення. За 11 місяців 2023 року кордон перетнуло 32,8 мільйона осіб, фактично на півмільйона людей більше", — сказав він.

За словами речника ДПСУ, кордон перетинали саме громадяни України. З 28 мільйонівв разів, у відсотковому співвідношенні, майже по 14 мільйонів осіб перетнули кордон на виїзд з України та на вʼїзд, "переваги чи то виїзду з України, чи в'їзду суттєвої не відмічається", — сказав Демченко.

Загальний пасажиропотік найбільше припадає на кордон з Польщею — 50% від загальної кількості людей.

"При загальному перетині кордону в 32,3 млн осіб, відмову в перетині кордону отримали майже 55 тисяч українців. Звісно, що основну категорію серед тих, хто отримав відмову, становлять чоловіки – громадяни України у всі від 16 до 60 років, адже вони не підпадали під умови перетину кордону", — сказав Демченко.