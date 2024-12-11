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​Шість країн ЄС отримають кошти для зміцнення кордонів із Росією та Білоруссю

Фінансову допомогу Єврокомісія передбачила для країн Балтії, а також Польщі, Фінляндії і Норвегії.

​Шість країн ЄС отримають кошти для зміцнення кордонів із Росією та Білоруссю
кордон між Польщею і Білоруссю
Фото: РАР

Єврокомісія передбачила для шести країн ЄС 170 млн євро, аби держави укріпили свої кордони з Росією та Білоруссю.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що це «рішучий крок на підтримку наших прифронтових держав-членів у протидії гібридним загрозам, що походять від неприйнятного використання міграції Росією та Білоруссю як зброї».

«Сьогодні ми пропонуємо цим країнам додаткову підтримку, включаючи додаткове фінансування у розмірі 170 мільйонів доларів на модернізацію обладнання електронного спостереження, покращення телекомунікаційних мереж, розгортання мобільного обладнання виявлення та протидію вторгненню безпілотників. Автократам ніколи не повинно бути дозволено використати наші європейські цінності проти нас», - зазначила фон дер Ляєн.

Кошти передбачені для країн Балтії, а також Польщі, Фінляндії і Норвегії.

Так, Естонії виділять 19,4 млн євро, Фінляндії - 50 млн євро, Латвії - 17 млн євро, Литві - 15,4 млн євро, Польщі - 52 млн євро, а Норвегії - 16,4 млн євро. 

«Комісія закликає держави-члени ретельно зважувати всі поставлені на карту інтереси та використовувати всі можливості, що надаються правовим порядком Союзу, при вжитті виняткових заходів щодо боротьби з гібридними атаками, пов'язаними з використанням міграції як зброї», - йдеться на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія повідомила, що 2024 року кількість нелегальних мігрантів на кордоні ЄС та Білорусі, особливо на польсько-білоруському, значно збільшилася — на 66% порівняно з 2023 роком. 90% мігрантів, які незаконно перетинають польсько-білоруський кордон, мають російську студентську або туристичну візу.

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