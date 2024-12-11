В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
ГоловнаСвіт

Україна знову увійшла у топ-20 країн, які лідирують за трафіком Pornhub

В середньому українці проводили на сайті для дорослих 9,25 хвилини.

Україна знову увійшла у топ-20 країн, які лідирують за трафіком Pornhub
Pornhub
Фото: cnews.ru

Україна вкотре ввійшла у топ-20 країн, які лідирують за трафіком популярного порносайту Pornhub. Вперше в цьому переліку вона опинилася ще у 2018 році.

Про це йдеться в щорічній статистиці, оприлюдненій на сайті.

Зазначається, що в середньому українці проводили на сайті для дорослих 9,25 хвилини. Частка жінок серед українських користувачів склала 44%, що перевищує середньосвітовий показник. На чоловіків припадає 56% відвідувачів.

Найпопулярнішим запитом в Україні став "Хентай", піднявшись на одну позицію з 2023 року та відтіснивши запит Milf. Також помічено зростання інтересу до категорії "домашнє" та bdsm. "Російське порно" піднялося аж на 12 позицій, що зробило запит третім за найбільшою популярністю. 

"Навіть у той час, коли країни воюють одна з одною, українці все ще цікавляться, чим займаються їхні сусіди в сексуальному плані", - йдеться у звіті.

Найпопулярнішою порнозіркою в Україні стала українка Жозефіна Джексон, на другому місці – росіянка Єва Елфі, а на третьому – американка Лана Роудс.

  • У травні компанія, якій належить сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні.
  • У грудні минулого року Державна податкова служба оштрафувала за несплату податків "на Google "компанію-власника сайту обміну та перегляду порнографічних відеороликів Pornhub. Сума штрафу склала більш як 5000 доларів. Повідомлення про штраф податкова надіслала компанії та до Агенства доходу Канади.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies