Україна знову увійшла у топ-20 країн, які лідирують за трафіком Pornhub

В середньому українці проводили на сайті для дорослих 9,25 хвилини.

Україна вкотре ввійшла у топ-20 країн, які лідирують за трафіком популярного порносайту Pornhub. Вперше в цьому переліку вона опинилася ще у 2018 році.

Про це йдеться в щорічній статистиці, оприлюдненій на сайті.

Зазначається, що в середньому українці проводили на сайті для дорослих 9,25 хвилини. Частка жінок серед українських користувачів склала 44%, що перевищує середньосвітовий показник. На чоловіків припадає 56% відвідувачів.

Найпопулярнішим запитом в Україні став "Хентай", піднявшись на одну позицію з 2023 року та відтіснивши запит Milf. Також помічено зростання інтересу до категорії "домашнє" та bdsm. "Російське порно" піднялося аж на 12 позицій, що зробило запит третім за найбільшою популярністю.

"Навіть у той час, коли країни воюють одна з одною, українці все ще цікавляться, чим займаються їхні сусіди в сексуальному плані", - йдеться у звіті.

Найпопулярнішою порнозіркою в Україні стала українка Жозефіна Джексон, на другому місці – росіянка Єва Елфі, а на третьому – американка Лана Роудс.