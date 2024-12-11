Німецька поліція заарештувала трьох ісламських озброєних екстремістів

Поліція у Німеччині повідомила про затримання трьох чоловіків, які належать до радикальних ісламських рухів та готували "серйозний акт насильства", для чого мали у своєму розпорядженні вогнепальну та холодну зброю.

Як пише The Guardian, двоє із заарештованих мають ліванське походження, ще один - турецьке. Найстаршому з потенційних терористів лише 22 роки. Вони проживали у Маннгеймі та Гессені і, з високою ймовірністю, планували влаштувати напад на різдвяний ярмарок в одному з великих міст - під загрозою був Франкфурт.

Влада заявила, що двоє братів з Маннгейму мали "глибокі симпатії до ідеології Ісламської держави" та "здійснювали конкретні кроки щодо підготовки теракту". У них вилучили штурмову гвинтівку з набоями, а в їхнього спільника - кілька ножів та балаклаву.