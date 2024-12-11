Макрон дав собі 48 годин на призначення нового прем'єра

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками перемовин з лідерами парламентських партій у Єлисейському палаці встановив термін у 48 годин на призначення нового прем'єр-міністра.

Як пише Reuters, зустріч відбулася без участі радикалів - представників ультраправого "Національного об'єднання" та крайньої лівої партії "Нескорена Франція". Ключову роль за таких умов мали соціалісти - президент запропонував їм активну долученість до нового уряду.

Проте, за словами лідера політсили Олів'є Фора, умовою їхньої згоди є призначення прем'єра саме з числа соціалістів. Загалом Фор охарактеризував розмову з главою держави як "цікаву, але непереконливу".

Макрон зізнався парламентарям, що прагне уникнути повторного розпуску законодавчого органу та оголошення других поспіль дострокових виборів. Для цього йому потрібно знайти формат уряду, який міг би задовольнити розрізнені сили у парламенті.