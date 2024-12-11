БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Ворог ударив по Запоріжжю. Зруйновано лікарню (доповнено)
Ворог ударив по Запоріжжю. Зруйновано лікарню (доповнено)
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
ГоловнаСвіт

Збройні сили США відбили атаки хуситів на кораблі в Аденській затоці

Внаслідок атак ніхто не постраждав, не постраждало жодне судно.

Збройні сили США відбили атаки хуситів на кораблі в Аденській затоці
Моряки ВМС США на військовому кораблі USS Stockdale, який бере участь у військових навчаннях Eager Lion, у порту Акаба, 330 км н
Фото: EPA/UPG

Сили Центрального командування США (CENTCOM) відбили чергові атаки єменських хуситів на кораблі в Аденській затоці.

Про це повідомляє CENTCOM.

Зазначається, що есмінці USS Stockdale і USS O’Kane супроводжували три торговельні судна, що належать США та ходять під їхнім прапором. 

Атаки хуситів відбулись 9-10 грудня. Внаслідок атак ніхто не постраждав, не постраждало жодне судно.

Support LB.ua

Американські есмінці успішно вразили та знищили багаторазові безпілотні авіаційні комплекси та одну протикорабельну крилату ракету.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies