Збройні сили США відбили атаки хуситів на кораблі в Аденській затоці

Сили Центрального командування США (CENTCOM) відбили чергові атаки єменських хуситів на кораблі в Аденській затоці.
Про це повідомляє CENTCOM.
Зазначається, що есмінці USS Stockdale і USS O’Kane супроводжували три торговельні судна, що належать США та ходять під їхнім прапором.
Атаки хуситів відбулись 9-10 грудня. Внаслідок атак ніхто не постраждав, не постраждало жодне судно.
Американські есмінці успішно вразили та знищили багаторазові безпілотні авіаційні комплекси та одну протикорабельну крилату ракету.
- Єменські хусити 11 листопада атакували два есмінці американської армії.