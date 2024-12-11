Збройні сили США відбили атаки хуситів на кораблі в Аденській затоці

Внаслідок атак ніхто не постраждав, не постраждало жодне судно.

Моряки ВМС США на військовому кораблі USS Stockdale, який бере участь у військових навчаннях Eager Lion, у порту Акаба, 330 км н

Сили Центрального командування США (CENTCOM) відбили чергові атаки єменських хуситів на кораблі в Аденській затоці.

Про це повідомляє CENTCOM.

Зазначається, що есмінці USS Stockdale і USS O’Kane супроводжували три торговельні судна, що належать США та ходять під їхнім прапором.

Атаки хуситів відбулись 9-10 грудня. Внаслідок атак ніхто не постраждав, не постраждало жодне судно.

Американські есмінці успішно вразили та знищили багаторазові безпілотні авіаційні комплекси та одну протикорабельну крилату ракету.