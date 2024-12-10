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Канада запровадила санкції щодо росіян за злочини проти українців

У санкційному списку є 9 імен.

Канада запровадила санкції щодо росіян за злочини проти українців
Фото: EPA

Канада запровадила санкції проти 9 росіян, причетних до злочинів щодо українців. У санкційному списку є начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков, авто якого нещодавно підірвали. 

"Канада запроваджує санкції проти російської влади та її місцевих пособників у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України", – йдеться на сайті МЗС Канади. 

Зокрема до цих осіб застосовуються спеціальні економічні заходи. Фактично йдеться про заморожування активів, забороняючи громадянам у Канаді та за межами торгувати будь-якою власністю цих осіб або надавати їм фінансові чи пов’язані послуги. 

Також особам, причетним до грубих порушень прав людини, забороняється в'їзд до Канади відповідно до Закону про імміграцію та захист біженців.

До санкційного списку увійшли: 

  • ПОПОВ Кирило Володимирович
  • ДОРОШЕНКО Юрій Павлович
  • ЛАЙКОВ Дмитро Володимирович
  • НАУМЕНКО Олександр Володимирович
  • Анвер Тагірович МУКСИМОВ
  • БОЧАРОВ Олександр Олександрович
  • ЧІЛЕНГІРОВ Олександр Арсенович
  • ЄВСЮКОВ Сергій Володимирович
  • ШАКУРОВ Кирило Вікторович.

У червні цього року Канада ввела економічні санкції проти посадовців часів Віктора Януковича.

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