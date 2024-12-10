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Тимчасовий уряд Сирії очолить Мухаммед аль-Башир

Він обійматиме цю посаду до 1 березня 2025 року. Башир раніше очолював так званий уряд національного порятунку Сирії.

Тимчасовий уряд Сирії очолить Мухаммед аль-Башир
Мухаммед аль-Башир
Фото: Вікімедіа

Тимчасовий уряд Сирії доручено сформувати Мухаммеду аль-Баширу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Перехідний уряд працюватиме протягом трьох місяців під керівництвом Мухаммеда Башира. 

Сам Башир повідомив, що обійматиме цю посаду до 1 березня 2025 року.

Башир раніше очолював так званий уряд національного порятунку Сирії, який сформувала ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" в Ідлібі. Він інженер, також має богословську освіту.

Також його називають близьким соратником лідера зазначеного угруповання Абу Мухаммеда аль-Джулані.

8 грудня лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада. Адміністративні установи Дамаску залишатимуться під владою прем'єр-міністра, поки вони не будуть "офіційно" передані.

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