Тимчасовий уряд Сирії очолить Мухаммед аль-Башир

Він обійматиме цю посаду до 1 березня 2025 року. Башир раніше очолював так званий уряд національного порятунку Сирії.

Тимчасовий уряд Сирії доручено сформувати Мухаммеду аль-Баширу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Перехідний уряд працюватиме протягом трьох місяців під керівництвом Мухаммеда Башира.

Сам Башир повідомив, що обійматиме цю посаду до 1 березня 2025 року.

Башир раніше очолював так званий уряд національного порятунку Сирії, який сформувала ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" в Ідлібі. Він інженер, також має богословську освіту.

Також його називають близьким соратником лідера зазначеного угруповання Абу Мухаммеда аль-Джулані.

8 грудня лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада. Адміністративні установи Дамаску залишатимуться під владою прем'єр-міністра, поки вони не будуть "офіційно" передані.