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Сирійські повстанці будуть винагороджувати інформаторів про офіцерів, причетних до тортур

Ісламістське угруповання Сирії “Гайят Тахрір аш-Шам” добиватиметься репатріації тих, хто втік до інших країн.

Сирійські повстанці будуть винагороджувати інформаторів про офіцерів, причетних до тортур
Лідер повстанців HTS Абу Мухаммед аль-Джолані
Фото: dailynewsegypt.com

Ісламістське угруповання Сирії “Гайят Тахрір аш-Шам” (HTS) оголосило про плани скласти список посадових осіб уряду Башара Асада, які займалися тортурами під час його правління, повідомляє BBC.

Ісламісти також запропонують винагороду за інформацію про " старших офіцерів армії та безпеки, причетних до воєнних злочинів".

Лідер HTS Абу Мухаммед аль-Джолані заявив, що вони опублікують їх імена і добиватимуться репатріації тих, хто втік до інших країн.

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Після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада з в'язниць країни звільнили десятки тисяч в'язнів. Правозахисники повідомили, що проти опонентів диктатури застосовували тортури і страти.

За даними очевидців, ще тисячі в'язнів можуть залишатися у прихованих підземних камерах у найвідомішій тюрмі Сайдная, що в Дамаску. Організація "Білі шоломи" повідомила, що відправила туди п'ять спеціалізованих екстрених груп. 

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