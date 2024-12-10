Президенту Бразилії провели операцію на мозку, він у реанімації

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні Сіріо-Лібанес у Сан-Паулу після екстреної операції, пише Bloomberg з посиланням на офіційну заяву медзакладу.

Краніотомія пройшла без ускладнень, Лула почувається добре, за ним наглядають лікарі.

Пізно ввечері у понеділок 79-річний Лула відчув головний біль, а сканування мозку показало внутрішньочерепний крововилив, спричинений нещасним випадком у жовтні ‒ Лула впав у своєму домі.

Відтоді здоров'я президента стало предметом спекуляцій. Тоді лікар сказав, що Лула одужав і жодного разу не втрачав свідомість і не був дезорієнтований.

Водночас це призвело до скасування поїздки на саміт БРІКС до Росії і викликало питання про те, чи буде він добре почуватися, щоб провести зустріч “Групи двадцяти” у Ріо-де-Жанейро у листопаді. Напередодні цієї важливої події Лула відмовився летіти літаком, зокрема для зустрічі з президентом США Джо Байденом в Амазонії, а також головував на хаотичному саміті в Ріо, після якого він не провів звичну пресконференцію.