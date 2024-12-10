У Британії журналістку звинуватили в сталкінгу колишнього канцлера і його дружини. Захист каже, що це її робота

Фрілансерка надсилала електронні листи та повідомлення в Instagram, а також посилку для дітей.

Журналістку Лідію Саффілд звинуватили в переслідуванні британського колишнього канлцера скарбниці Джорджа Озборна та його дружини Теї Роджерс. Вестмінстерський магістральний суд учора провів по цій справі слухання, пише The Telegraph.

27-річна фрілансерка надсилала імейли і повідомлення в Instagram, а також подавала до дитячої благодійної організації фальшиві скарги щодо вживання наркотиків і недбалості. Це відбувалося від 8 червня 2022 і до 6 липня 2023.

Прокурорка Ріанна Ніл також повідомила, що Саффілд контактували з близькими друзями подружжя та колегами. А ще вона надіслала подарунок дітям пари.

Фото: iPaper Озборн та Саффілд

Сторона обвинувачення вважає, що дії журналістки завдали шкоди парі, зокрема матеріальної, бо вони вирішили найняти для свого весілля додаткову охорону, передає Daily Mail. Шлюбна церемонія відбувалася саме в той період, колі парі активно писала Саффілд.

Обвинувачувана під час судового засідання підтвердила лише її ім'я, вік та адресу і сказала, що вона невинувата. Адвокатка журналістки заявила, що всі повідомлення, які та надсилала парі, були пов'язані з її професійною діяльністю.

Справу спрямували для розгляду по суті. Наступного разу Саффілд постане в суді корони Айлворта для розгляду щодо визнання провини та підготовки до суду 6 січня.