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Глава МЗС Грузії обговорила з послом ЄС відносини Грузії та Європейського Союзу

Глава МЗС Грузії запевнила, що її країна віддана виконанню своїх зобов’язань перед ЄС.

Глава МЗС Грузії обговорила з послом ЄС відносини Грузії та Європейського Союзу
Міністр закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі зустрілась з послом Європейського Союзу Павлом Герчинським.
Фото: Пресслужба МЗС Грузії

Міністр закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі зустрілась з послом Європейського Союзу Павлом Герчинським.

Про це повідомила пресслужба МЗС Грузії.

Зазначається, що на зустрічі розмова торкнулася важливих аспектів відносин між Грузією та Європейським Союзом.

“Було підкреслено важливість питання інтеграції до Європейського Союзу для грузинської влади та необхідність відносин на основі взаємоповаги з Європейським Союзом у цьому напрямку”, - йдеться у повідомленні.

Глава МЗС Грузії запевнила, що її країна віддана виконанню своїх зобов’язань перед ЄС і готова працювати над підготовкою країни до членства в Євросоюзі.

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Також на зустрічі було наголошено на необхідності вирішення труднощів, що виникають у відносинах, та об’єктивних оцінок поточних процесів.

Посол ЄС висловив стурбованість подіями, які тривають у Грузії.

В свою чергу, глава МЗС Грузії висловила стурбованість тим, що політичні спекуляції, пов’язані з виборами, тривають, а меседжі, озвучені резолюцією Європарламенту, сприяють створенню в країні штучної кризи, подібної до 2020 року.

  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.

  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 

  • Від самого початку мітинги розганяє поліція. Люди збираються переважно вечорами і мітингують до ранку. Поранення внаслідок сутичок з силовиками отримали сотні людей.

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