Великобританія скоротить підтримку Грузії через придушення протестів

Такі обмеження введуть через насильство щодо протестувальників та представників ЗМІ.

Грузинська опозиція протестує у Тбілісі, 30 листопада 2024 року

Велика Британія скоротить свою підтримку та співпрацю з урядом Грузії.

Про це заявив міністр закордонних справ Девід Леммі, йдеться на сайті британського уряду.

"Шокуючі сцени насильства щодо протестувальників і журналістів з боку грузинської влади є неприйнятними і повинні припинитися. Ці дії паплюжать міжнародний авторитет Грузії та суперечать конституційним зобов’язанням Грузії щодо європейського майбутнього", – зазначив британський міністр.

Тому Велика Британія "негайно призупинить" будь-яку програмну підтримку грузинського уряду, обмежить оборонну співпрацю та обмежить взаємодію з представниками уряду «Грузинської мрії», доки не буде припинено відхід від європейських демократичних норм і свобод.

Зазначається, що однак Велика Британія продовжуватиме підтримувати народ Грузії у його праві обирати майбутнє своєї країни.