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Великобританія скоротить підтримку Грузії через придушення протестів

Такі обмеження введуть через насильство щодо протестувальників та представників ЗМІ. 

Великобританія скоротить підтримку Грузії через придушення протестів
Грузинська опозиція протестує у Тбілісі, 30 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

Велика Британія скоротить свою підтримку та співпрацю з урядом Грузії.

Про це заявив міністр закордонних справ Девід Леммі, йдеться на сайті британського уряду. 

"Шокуючі сцени насильства щодо протестувальників і журналістів з боку грузинської влади є неприйнятними і повинні припинитися.  Ці дії паплюжать міжнародний авторитет Грузії та суперечать конституційним зобов’язанням Грузії щодо європейського майбутнього", – зазначив британський міністр. 

Тому Велика Британія "негайно призупинить" будь-яку програмну підтримку грузинського уряду, обмежить оборонну співпрацю та обмежить взаємодію з представниками уряду «Грузинської мрії», доки не буде припинено відхід від європейських демократичних норм і свобод. 

Зазначається, що однак Велика Британія продовжуватиме підтримувати народ Грузії у його праві обирати майбутнє своєї країни.

  • Із 28 листопада до 6 грудня в Грузії на акціях протесту вже затримали близько 400 осіб. Понад 300 затриманих зазнали тортур і нелюдського поводження.
  • Під час акцій протесту евідомі напали на знімальну групу опозиційного телеканалу «Пірвелі» – журналістку Маку Чіхладзе та її оператора Георгія Шецірулі. Також невідомі біля офісу коаліції «За зміни» побили члена партії Кобу Хабазі, та застосували фізичне насильство щодо іншого члена партії. Стало відомо і про побиття актора Георгія Махарадзе.
  • Тому у країні планують ухвалити закон, який заборонятиме прикривати обличчя на акціях протесту.
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