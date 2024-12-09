Великобританія скоротить підтримку Грузії через придушення протестів

Велика Британія скоротить свою підтримку та співпрацю з урядом Грузії.
Про це заявив міністр закордонних справ Девід Леммі, йдеться на сайті британського уряду.
"Шокуючі сцени насильства щодо протестувальників і журналістів з боку грузинської влади є неприйнятними і повинні припинитися. Ці дії паплюжать міжнародний авторитет Грузії та суперечать конституційним зобов’язанням Грузії щодо європейського майбутнього", – зазначив британський міністр.
Тому Велика Британія "негайно призупинить" будь-яку програмну підтримку грузинського уряду, обмежить оборонну співпрацю та обмежить взаємодію з представниками уряду «Грузинської мрії», доки не буде припинено відхід від європейських демократичних норм і свобод.
Зазначається, що однак Велика Британія продовжуватиме підтримувати народ Грузії у його праві обирати майбутнє своєї країни.
- Із 28 листопада до 6 грудня в Грузії на акціях протесту вже затримали близько 400 осіб. Понад 300 затриманих зазнали тортур і нелюдського поводження.
- Під час акцій протесту евідомі напали на знімальну групу опозиційного телеканалу «Пірвелі» – журналістку Маку Чіхладзе та її оператора Георгія Шецірулі. Також невідомі біля офісу коаліції «За зміни» побили члена партії Кобу Хабазі, та застосували фізичне насильство щодо іншого члена партії. Стало відомо і про побиття актора Георгія Махарадзе.
- Тому у країні планують ухвалити закон, який заборонятиме прикривати обличчя на акціях протесту.