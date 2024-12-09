У Ізраїлі заявили, що вдарили по "стратегічних системах озброєння" в Сирії, аби ті не дісталися екстремістам

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар заявив, що ізраїльські удари по "стратегічних системах озброєння" в Сирії та наземні операції ізраїльських військ були "обмеженим і тимчасовим" кроком. Відповідне повідомлення, зроблене в Єрусалимі, наводить The Guardian.

Саар сказав, що "єдиний інтерес, який у нас був, це безпека Ізраїлю та його громадян". "Ось чому ми атакували стратегічні системи озброєння, як, наприклад, залишки хімічного озброєння чи далекобійні ракети, щоб вони не потрапили в руки екстремістів", – сказав він.

Раніше Збройні сили Ізраїлю оприлюднили фото військових у районі гори Хермон, розташованої на північний схід від Голанських висот – спірної території, частину якої Ізраїль анексував у 1981 році.