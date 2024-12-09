Британія може переглянути заборону на теористичну організацію HTS, яка очолила повстанців у Сирії

HTS, колишня філія Аль-Каїди, утворилася у 2017 році після злиття в єдину армію декількох потужних антиурядових угрупувань.

Велика Британія може переглянути заборону на організацію Гаят Тахрір аш-Шам (HTS) після того, як група очолила сирійський повстанський альянс, який допоміг усунути президента Башара Асада.

Про це заявив британський міністр з міжурядових зв'язків Пет Макфадден, пише Reuters з посиланням на Sky News та BBC.

Гаят Тахрір аш-Шам (Організація визволення Леванту) ‒ повстанська військова коаліція салафітського спрямування, сформована у 2017 року після злиття в єдину армію декількох потужних антиурядових угрупувань, що брали активну участь у громадянській війні в Сирії.

“Ми розглянемо це. І я думаю, що це частково залежатиме від того, як ця група діятиме зараз”, ‒ сказав Макфадден.

HTS, колишня філія Аль-Каїди, є забороненою організацією у Сполученому Королівстві, а це означає, що Лондон, як і інші західні країни, зокрема США, визначає її терористичною групою, що робить незаконною її підтримку.

“Я думаю, що.. це питання потрібно буде розглянути досить швидко, враховуючи швидкість розвитку ситуації на місці”, ‒ сказав він.

Міжнародні уряди вітали кінець автократичного уряду Асада, що знаменує собою один із найбільших поворотних моментів для Близького Сходу.