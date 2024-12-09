Британія може переглянути заборону на теористичну організацію HTS, яка очолила повстанців у Сирії

Велика Британія може переглянути заборону на організацію Гаят Тахрір аш-Шам (HTS) після того, як група очолила сирійський повстанський альянс, який допоміг усунути президента Башара Асада.
Про це заявив британський міністр з міжурядових зв'язків Пет Макфадден, пише Reuters з посиланням на Sky News та BBC.
Гаят Тахрір аш-Шам (Організація визволення Леванту) ‒ повстанська військова коаліція салафітського спрямування, сформована у 2017 року після злиття в єдину армію декількох потужних антиурядових угрупувань, що брали активну участь у громадянській війні в Сирії.
“Ми розглянемо це. І я думаю, що це частково залежатиме від того, як ця група діятиме зараз”, ‒ сказав Макфадден.
HTS, колишня філія Аль-Каїди, є забороненою організацією у Сполученому Королівстві, а це означає, що Лондон, як і інші західні країни, зокрема США, визначає її терористичною групою, що робить незаконною її підтримку.
“Я думаю, що.. це питання потрібно буде розглянути досить швидко, враховуючи швидкість розвитку ситуації на місці”, ‒ сказав він.
Міжнародні уряди вітали кінець автократичного уряду Асада, що знаменує собою один із найбільших поворотних моментів для Близького Сходу.
- Вчора голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.
- Перед цим сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску та втечу Асада з міста. Прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що уряд готовий співпрацювати з "будь-яким керівництвом".
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що після падіння режиму Асада Сирія не повинна потрапити у руки інших радикалів. Вона закликала сторони конфлікту бути відповідальними за всіх сирійців: йдеться про комплексний захист етнічних і релігійних меншин, а також “інклюзивний політичний процес, який створює баланс між групами”.