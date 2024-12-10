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Байдена закликають скасувати смертні вироки в'язням до президентства Трампа

Публічно виступив навіть Папа Римський Франциск.

Байдена закликають скасувати смертні вироки в'язням до президентства Трампа
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Низка правозахисних та релігійних організацій просять Джо Байдена в останні дні його президентства скористатися правом скасувати вироки щодо смертної кари для американських засуджених.

Як пише The Guardian, під час недільної молитви у Римі прохання зупинити страту в'язнів озвучив і Папа Римський Франциск. Одразу після цього сотні лідерів спілок щодо захисту прав людини оприлюднили відкриті листи до господаря Білого дому із закликом до недопущення смертного покарання.

Тиск на Байдена лише посилився після того, як президент скористався правом помилування щодо свого сина Гантера, якому загрожував тривалий тюремний термін за незаконне володіння зброєю та ухилення від сплати податків.

Байден неодноразово публічно виступав проти смертної кари. Натомість перша каденція Дональда Трампа на посаді президента була відзначена більшою кількістю страт, аніж було здійснено за попередні 10 термінів глави держави. Лише за останній рік перебування Трампа у Білому домі було виконано 13 смертних вироків.

Наразі в американських в'язницях чекають на страту 40 засуджених.

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