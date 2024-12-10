Орбан зустрівся у Флориді з Трампом і Маском

У флоридській резиденції Мар-а-Лаго обраний президент США Дональд Трамп прийняв угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як пише Reuters, на зустрічі політиків також були присутні майбутній очільник департаменту урядової ефективності мільярдер Ілон Маск та кандидат на посаду радника з національної безпеки Майкл Волц.

"Сьогодні у США. Майбутнє вже почалося!" - написав Орбан у власних соцмережах, не уточнивши теми розмови з майбутнім господарем Білого дому.

Для голови угорського уряду це вже друга цьогоріч поїздка у Флориду. Минулого разу Орбан навідувався до Трампа у липні, не приховуючи свою підтримку на прийдешніх президентських виборах. Тоді він назвав республіканця "людиною миру" та обговорював з ним "можливості миру" в Україні. Ймовірно, війна в нашій країні була в центрі дискусії і зараз.