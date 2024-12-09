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Росіяни атакували 8 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли області.

Росіяни атакували 8 громад Сумщини
Росіяни атакували 8 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 9 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 90 вибухів. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, дронами та КАБом.

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Великописарівську та Середино-Будську громади армія РФ атакувала дронами та мінометами.

По Есманьській та Юнаківській громадам ворог бив з артилерії.

Шалигинську та Білопільську громади російські військові обстрілювали з мінометів, а на Хотінську скинули КАБи.

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