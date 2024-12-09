Генштаб: на Покровському напрямку за день відбулась третина боєзіткнень

На Покровському напрямку за день відбулось 51 боєзіткнення, ще 37 - на Курахівському.

Станом на 22:00 9 грудня відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 КАБ, застосував 681 дрон-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Глибокого та Вовчанська.

Втрати окупаційних військ за сьогодні склали 54 окупанти вбитими та пораненими. Українські підрозділи знищили два автомобілі та 16 БпЛА противника, також пошкодили дві бойові броньовані машини та п’ять автомобілів.

Сім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Лозової та Загризового, два боєзіткнення досі тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали населені пункти Ківшарівка, Кругляківка та Лозова.

Чотирнадцять атак ворога відбили українські воїни поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по Федорівці, Кузьминівці та Сіверську.

На Краматорському напрямку завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки. Ворожа авіація вдарила по Дружківці.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Сили оборони стійко стримують натиск, два боєзіткнення тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 46 ворожих атак, п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 139 та поранили 218 окупантів. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено артилерійську систему.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 37 бойових зіткнень. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку противник протягом дня здійснив 27 атак в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного. Дотепер точиться шість боїв.

На Придніпровському напрямку три ворожі штурми зазнали невдачі.

На Курщині українські оборонці відбили десять атак загарбників, на даний час одне боєзіткнення триває. Ворог за день завдав 22 авіаційні удари по своїй території, скинувши при цьому 36 керованих авіабомб.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 3-ї окремої штурмової бригади та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.