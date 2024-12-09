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Співробітники ДПСУ затримали на кордоні пару за підозрою у фіктивному шлюбі

Прикордонники повідомили поліцію про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Співробітники ДПСУ затримали на кордоні пару за підозрою у фіктивному шлюбі
Співробітники ДПСУ затримали на кордоні пару за підозрою у фіктивному шлюбі
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні мешканців Волині за підозрою у фіктивному шлюбі.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Через пункт пропуску «Рава-Руська» прямували волиняни, чия історія викликала у прикордонників чимало запитань. 35-річний чоловік та 44-річна жінка з інвалідністю II групи намагалися перетнути кордон під виглядом сімейної пари”, - йдеться у повідомленні. 

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В ДПСУ зазначили, що це був перший виїзд жінки з країни. Вона розповіла, що пішла на такий крок через відчайдушне прохання земляка, коли їй сказали, що проти неї може бути відкрито кримінальне провадження.

Прикордонники скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

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