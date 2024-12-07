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Окупанти змушують людей з інвалідністю на ТОТ плести маскувальні сітки для росармії

Також у школах та ТОТ Луганщини учнів змушують виготовляти окопні свічки.

Окупанти змушують людей з інвалідністю на ТОТ плести маскувальні сітки для росармії
Фото: нацспротив

У центрі людей з інвалідністю тимчасово окупованому Бердянську росіяни змушують людей з інвалідністю плести маскувальні сітки для російської армії.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"У центрі людей з інвалідністю тимчасово окупованому Бердянську команда “народного фронту путіна” організувала цілий “волонтерський” центр. Тут пацієнтів змушують виконувати плани по виготовленню так званої допомоги для потреб терористів", — ідеться у повідомленні. 

Ідеться про плетіння маскувальних сіток. Використання праці людей з обмеженими фізичними можливостями окупанти цинічно аргументують тим, що плетіння має "цілющі властивості для хворих і розвиває дрібну моторику".

"Використання праці незахищеної верстви населення тимчасово окупованих територій України з боку російських окупантів – це “нормальна” практика. У школах ТО Луганщини з початку року активно впроваджують кремлівську програму “Луганський характер”. Учні організовують пропагандистські заходи, зокрема виготовляють  окопні свічки  для терористів армії рф", — додають у спротиві.

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