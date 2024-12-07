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Лисогор: окупанти перекрили виїзди з Айдара на ТОТ Луганщини, шукають учасників АТО

Російські окупанти посилили репресії на ТОТ Луганщини.

Лисогор: окупанти перекрили виїзди з Айдара на ТОТ Луганщини, шукають учасників АТО
Фото: змі окупантів

В Луганській області росіяни проводять рейди серед населення окупованого Айдару, шукають учасників АТО та їхніх родичів.

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Айдарі (донедавна Новопсков) тривають рейди. Досі перекриті три виїзди з населеного пункту. Загарбники збирають автівки у черги і перевіряють місцевих і гостей за списком, що мають на руках. Шукають вже не учасників АТО/ООС, а їхніх родичів, хоча б далеких", — зазначає Лисогор. 

Начальник ОВА додає, що силовим структурам РФ наприкінці року треба дати результат – підвищити відповідні показники роботи.

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