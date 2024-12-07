Російська армія вдарила по Комишанах на Херсонщині, є поранений

Чоловік перебував у будинку під час російської атаки.

Внаслідок російських обстрілів по селищу Комишани Херсонської області поранення отримав місцевий житель.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Комишан є поранений. 53-річний чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали йому необхідну допомогу на місці. На момент удару з боку російських окупаційних військ потерпілий був у будинку", — ідеться у повідомленні.