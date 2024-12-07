Всього загинули 3 людей та 17 — постраждали, з них 1 дитина.

6 грудня росіяни вдарили по Кривому Рогу.

Оновлення. За інформацією ДСНС, у Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло 3 особи. Всього загинули 3 людей та 17 — постраждали, з них 1 дитина.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Лисак.

За попередніми даними, пошкоджена адмінбудівля.

Фото: Telegram/Сергій Лисак рятувальна операція у Кривому Розі 6 грудня 2024 року

«Інформацію уточнюємо», - додав Лисак.

Оновлення. Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілку повідомив, що триває аварійно-рятувальна операція.

"На жаль є загиблі та поранені. Серед поранених – дитина 6 років, вже в лікарні. Розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу", - додав Вілкул.

Лисак заявив, що у лікарні помер чоловік, поранений під час ракетного удару по Кривому Рогу. Таким чином, російська атака забрала двоє життів.

"За інформацією на зараз, постраждалих – 13", - додав очільник області.



У ДСНС зазначили, що поранених уже 16, ще одна людина може перебувати під завалами.

Зруйновано триповерхову будівлю, пошкоджені житлові будинки та автомобілі.