6 грудня росіяни вдарили по Кривому Рогу.
Оновлення. За інформацією ДСНС, у Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло 3 особи. Всього загинули 3 людей та 17 — постраждали, з них 1 дитина.
Аварійно-рятувальні роботи завершені.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Лисак.
За попередніми даними, пошкоджена адмінбудівля.
«Інформацію уточнюємо», - додав Лисак.
Оновлення. Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілку повідомив, що триває аварійно-рятувальна операція.
"На жаль є загиблі та поранені. Серед поранених – дитина 6 років, вже в лікарні. Розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу", - додав Вілкул.
Лисак заявив, що у лікарні помер чоловік, поранений під час ракетного удару по Кривому Рогу. Таким чином, російська атака забрала двоє життів.
"За інформацією на зараз, постраждалих – 13", - додав очільник області.
У ДСНС зазначили, що поранених уже 16, ще одна людина може перебувати під завалами.
Зруйновано триповерхову будівлю, пошкоджені житлові будинки та автомобілі.