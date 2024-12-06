Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

Потерпілого чоловіка доставили до лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Внаслідок удару у 40-річного чоловіка вибухова травма та множинні уламкові поранення спини.

“Через російський удар по Давидовому Броду постраждав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА .

Сьогодні, 6 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по Давидовому Броду Херсонської області.

У 40-річного чоловіка вибухова травма та множинні уламкові поранення спини.

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