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Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

У 40-річного чоловіка вибухова травма та множинні уламкові поранення спини.

Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини
Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини (ілюстративне фото)

Сьогодні, 6 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по Давидовому Броду Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

“Через російський удар по Давидовому Броду постраждав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок удару у 40-річного чоловіка вибухова травма та множинні уламкові поранення спини.

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Потерпілого чоловіка доставили до лікарні, де йому надають медичну допомогу.

  • П’ятеро людей постраждали у Білозерській громаді внаслідок російської атаки. 
  • У Центральному районі Херсона під удар ворожого дрона потрапив чоловік. Внаслідок вибуху він дістав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкове поранення обличчя і ноги.
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