Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

Сьогодні, 6 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по Давидовому Броду Херсонської області.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
“Через російський удар по Давидовому Броду постраждав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару у 40-річного чоловіка вибухова травма та множинні уламкові поранення спини.
Потерпілого чоловіка доставили до лікарні, де йому надають медичну допомогу.
- П’ятеро людей постраждали у Білозерській громаді внаслідок російської атаки.
- У Центральному районі Херсона під удар ворожого дрона потрапив чоловік. Внаслідок вибуху він дістав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкове поранення обличчя і ноги.