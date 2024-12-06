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Речник МЗС: дипломати НАТО визначилися зі системами ППО, які можна передати Україні

Наразі працюють над постачанням.

Речник МЗС: дипломати НАТО визначилися зі системами ППО, які можна передати Україні
речник МЗС України Георгій Тихий
Фото: скриншот відео

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО дипломати визначили системи протиповітряної оборони, які Україна може отримати у короткі терміни. 

Про це повідомив на пресконференції речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає «РБК-Україна».

За його словами, у штаб-квартирі Альянсу міністри насамперед обговорили військову підтримку нашої держави, особливо – посиленням повітряного щита. 

«Можу сказати, що за підсумками переговорів міністрів у штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем, ракет та іншого обладнання, які можуть бути передані Україні в короткі терміни. Наразі триває активна робота з партнерами щодо втілення цих кроків», - сказав Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна терміново потребує постачання 20 систем типу HAWK, NASAMS та IRIS-T, щоб захистити критичні об'єкти енергетичної інфраструктури. Ці поставки потрібні за можливості до кінця цього року.

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