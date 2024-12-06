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Конституційний суд скасував вибори президента Румунії

Виборчий процес відновлять у повному обсязі в нові дати. 

Конституційний суд скасував вибори президента Румунії
Фото: EPA/UPG

Судді Конституційного суду Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Рішення ухвалили за два дні до другого туру, голосування в межах якого вже почалося для діаспори, повідомляє румунське бюро Радіо Свобода. Рішення не підлягає оскарженню. 

У суді зазначили, що скасування ухвалили згідно зі ст. 146 румунської конституції. Весь виборчий процес уряд відновить "у повному обсязі" в нову дату.

Коли саме – поки неясно. 

У другому турі президентських виборів мали змагатися Келін Джорджеску (22,94% у першому турі) і Олена Ласконі (19,17%). З невеликим відривом від неї був чинний глава уряду Марчел Чолаку (19,14%).

  • Перемога незалежного кандидата Джорджеску стала неочікуваністю. Джорджеску – ультраправий проросійський політик, на користь якого в TikTok агітували близько 25 000 рейкових акаунтів. Попри сумніви в легітимності першого туру, КС спершу все ж визнав його результати законними. 
  • Днями румунський президент розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата Коліна Джорджексу. Документи розкривають, як платний контент на підтримку політика просувався на TikTok, не помічений як передвиборча агітація, що є порушенням власних правил платформи та румунського виборчого права. Контент інших кандидатів зазнавав суворішого контролю.
  • Джорджеску заявляв, що витратив “нуль” на передвиборчу агітацію, заперечуючи, що він взагалі нею не займався. 
  • Більше на цю тему – в матеріалі "TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії".
  • Результати виборів привели до протестів: учора в Бухаресті люди вийшли на мітинг за кандидатку Ласконі. 
  • Для України кандидат Джорджеску досить небезпечний: він уже встиг зробити обіцянку, що заборонить експорт українського зерна територією країни. 
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