Конституційний суд скасував вибори президента Румунії

Виборчий процес відновлять у повному обсязі в нові дати.

Судді Конституційного суду Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Рішення ухвалили за два дні до другого туру, голосування в межах якого вже почалося для діаспори, повідомляє румунське бюро Радіо Свобода. Рішення не підлягає оскарженню.

У суді зазначили, що скасування ухвалили згідно зі ст. 146 румунської конституції. Весь виборчий процес уряд відновить "у повному обсязі" в нову дату.

Коли саме – поки неясно.

У другому турі президентських виборів мали змагатися Келін Джорджеску (22,94% у першому турі) і Олена Ласконі (19,17%). З невеликим відривом від неї був чинний глава уряду Марчел Чолаку (19,14%).