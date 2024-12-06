Конституційний суд скасував вибори президента Румунії

Судді Конституційного суду Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Рішення ухвалили за два дні до другого туру, голосування в межах якого вже почалося для діаспори, повідомляє румунське бюро Радіо Свобода. Рішення не підлягає оскарженню.
У суді зазначили, що скасування ухвалили згідно зі ст. 146 румунської конституції. Весь виборчий процес уряд відновить "у повному обсязі" в нову дату.
Коли саме – поки неясно.
У другому турі президентських виборів мали змагатися Келін Джорджеску (22,94% у першому турі) і Олена Ласконі (19,17%). З невеликим відривом від неї був чинний глава уряду Марчел Чолаку (19,14%).
- Перемога незалежного кандидата Джорджеску стала неочікуваністю. Джорджеску – ультраправий проросійський політик, на користь якого в TikTok агітували близько 25 000 рейкових акаунтів. Попри сумніви в легітимності першого туру, КС спершу все ж визнав його результати законними.
- Днями румунський президент розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата Коліна Джорджексу. Документи розкривають, як платний контент на підтримку політика просувався на TikTok, не помічений як передвиборча агітація, що є порушенням власних правил платформи та румунського виборчого права. Контент інших кандидатів зазнавав суворішого контролю.
- Джорджеску заявляв, що витратив “нуль” на передвиборчу агітацію, заперечуючи, що він взагалі нею не займався.
- Більше на цю тему – в матеріалі "TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії".
- Результати виборів привели до протестів: учора в Бухаресті люди вийшли на мітинг за кандидатку Ласконі.
- Для України кандидат Джорджеску досить небезпечний: він уже встиг зробити обіцянку, що заборонить експорт українського зерна територією країни.