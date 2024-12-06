Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаСвіт

МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Сирії

Тим, хто продовжує перебувати в цій країні, радять залишити її територію.

МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Сирії
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Українське міністерство закордонних справ рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Сирії у зв’язку із погіршенням безпекової ситуації у цій країні. 

Про це повідомила пресслужба дипвідомства. 

"Посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, – залишити її територію", – йдеться у повідомленні. 

Тим громадянам, які прийняли рішення щодо продовження свого перебування на території Сирії, Посольство рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

У надзвичайній ситуації, виникненні загрози життю і здоров’ю, рекомендують невідкладно звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668, адреса електронної пошти: [email protected], або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти [email protected].

  • Станом на 6 грудня повстанці наблизилися до важливого міста Хомс, взяття під контроль якого дозволить їм перерізати головну дорогу постачання.
  • Учора повстанці витіснили армію режиму Асада з міста Хама – одного з ключових для оборони Дамаска міст. Наступ повстанців триває з 28 листопада.
  • Росія і сирійська армія завдають по містах, над якими вони втратили або втрачають контроль, авіаударів, внаслідок яких загинули десятки мирних людей, зокрема діти. 
  • За даними ГУР, Росія перекидає в Сирію найманців так званих ПВК, аби вони посилили її війська, що підтримують режим Башара Асада. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies