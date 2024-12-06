МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Сирії

Тим, хто продовжує перебувати в цій країні, радять залишити її територію.

Українське міністерство закордонних справ рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Сирії у зв’язку із погіршенням безпекової ситуації у цій країні.

Про це повідомила пресслужба дипвідомства.

"Посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, – залишити її територію", – йдеться у повідомленні.

Тим громадянам, які прийняли рішення щодо продовження свого перебування на території Сирії, Посольство рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

У надзвичайній ситуації, виникненні загрози життю і здоров’ю, рекомендують невідкладно звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668, адреса електронної пошти: [email protected], або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти [email protected].