Профспілка Volkswagen у Німеччині анонсувала другий страйк

Страйк у понеділок триватиме чотири години на дев’яти різних підприємствах у всій країні, того ж дня відбудеться четвертий раунд перемовин.

Volkswagen розглядає можливість закриття заводів у країні вперше за свою 87-річну історію

Профспілка працівників німецького автовиробника Volkswagen заявила, що його працівники оголошуватимуть розширений страйк наступного тижня, починаючи з понеділка, пише DW.

Найбільший європейський автовиробник зіткнувся з негативною реакцією через свої плани скоротити зарплати, звільнити працівників і вперше в історії компанії закрити заводи у Німеччині.

Профспілка IG Metall заявила, що страйк у понеділок триватиме чотири години на дев’яти різних підприємствах у всій країні. Того ж дня відбудеться четвертий раунд переговорів між VW та представниками профспілки.

Очікується, що тисячі співробітників VW також візьмуть участь у мітингу в понеділок у Вольфсбурзі, де розташована штаб-квартира VW.

Запланована тривалість припинення роботи буде двічі більшою, ніж під час першого страйку минулого понеділка, в якому взяли участь майже 100 000 працівників заводу Volkswagen.

Вчора компанія повідомила, що керівництво та представники профспілки все ще ведуть дискусії щодо життєздатних довгострокових рішень, які збалансують економічну стабільність і гарантовані перспективи працевлаштування для працівників автовиробника.