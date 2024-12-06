Профспілка Volkswagen у Німеччині анонсувала другий страйк

Профспілка працівників німецького автовиробника Volkswagen заявила, що його працівники оголошуватимуть розширений страйк наступного тижня, починаючи з понеділка, пише DW.
Найбільший європейський автовиробник зіткнувся з негативною реакцією через свої плани скоротити зарплати, звільнити працівників і вперше в історії компанії закрити заводи у Німеччині.
Профспілка IG Metall заявила, що страйк у понеділок триватиме чотири години на дев’яти різних підприємствах у всій країні. Того ж дня відбудеться четвертий раунд переговорів між VW та представниками профспілки.
Очікується, що тисячі співробітників VW також візьмуть участь у мітингу в понеділок у Вольфсбурзі, де розташована штаб-квартира VW.
Запланована тривалість припинення роботи буде двічі більшою, ніж під час першого страйку минулого понеділка, в якому взяли участь майже 100 000 працівників заводу Volkswagen.
Вчора компанія повідомила, що керівництво та представники профспілки все ще ведуть дискусії щодо життєздатних довгострокових рішень, які збалансують економічну стабільність і гарантовані перспективи працевлаштування для працівників автовиробника.
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
- 2 грудня на заводах автобудівного концерну Volkswagen розпочалися загальнонаціональні попереджувальні страйки.
- Третій раунд тарифних переговорів у VW завершився 28 листопада безрезультатно, вони продовжаться 9 грудня.
- Volkswagen управляє 10 заводами в Німеччині, з яких шість розташовані у Нижній Саксонії, три ‒ у Саксонії та один ‒ у Гессені. На заводах концерну у Німеччині працюють близько 120 тисяч осіб, близько половини з них ‒ у Вольфсбурзі.