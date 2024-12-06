Багами відмовилися приймати мігрантів, яких планує депортувати Трамп

Держава Багамські острови не буде брати участь у програмі з депортації нелегальних мігрантів, яку планує провести у Сполучених Штатах нова адміністрація Дональда Трампа.

Як пише The Guardian, прем'єр країни Філіп Дейвіс заявив, що отримав від команди республіканця пропозицію щодо прийому мігрантів, яких відмовляться повертати до себе країни їхнього походження. Проте у відповідь голова уряду надіслав відмову, після чого контакти між сторонами припинилися.

Заява влади Багамів фактично розкрила одну із частин плану Трампа щодо виконання його найгучнішої передвиборчої обіцянки. Нова адміністрація вочевидь шукає партнера, з яким могла б домовитися про створення табору для мігрантів, як це вдалося Італії та Албанії.

ЗМІ у Вашингтоні стверджують, що у шорт-листі таких країн також є Панама і Гранада.