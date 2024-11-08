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В Албанію прийшов італійський корабель з новою групою мігрантів

Рим намагається врятувати план для шукачів притулку після того, як перша спроба зіткнулася з юридичними перешкодами.

В Албанію прийшов італійський корабель з новою групою мігрантів
Фото: EPA/UPG

Корабель ВМС Італії з невеликою групою мігрантів пришвартувався сьогодні в албанському порту, пише Reuters.

Видання зазначає, що Рим намагається врятувати план для шукачів притулку після того, як перша спроба зіткнулася з юридичними перешкодами.

На борту корабля перебували, зокрема, вісім мігрантів, врятованих раніше поблизу острова Лампедуза.

Італія побудувала два центри прийому в Албанії в рамках першого проекту країни Європейського Союзу з перенаправлення мігрантів до країни, що не входить до ЄС. На об’єктах у Шенджині та Г’ядері працює італійський персонал.

Відповідно до угоди з Тіраною, кількість мігрантів, які одночасно перебувають в Албанії, не може перевищувати 3000 осіб.

У жовтні Італія відправила першу групу з 16 мігрантів до Албанії, але їх усіх повернули за кілька днів, більшість після того, як римський суд постановив, що їх не можна утримувати в балканській країні через занепокоєння щодо правового статусу мігрантів.

Звідки взялася нова група шукачів притулку ‒ не відомо. У вихідні італійські газети припустили, що уряд може зосередитися на тунісцях, оскільки ця північноафриканська країна вважається стабільнішою, ніж багато інших.

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Перша група мігрантів прибула з Єгипту та Бангладеш ‒ двох із 22 країн, які Італія класифікувала як безпечні, тобто уряд вважав, що їх можна швидко репатріювати.

Римські судді поставили це під сумнів, посилаючись на нещодавнє рішення Європейського суду, згідно з яким країна за межами ЄС не може бути визнана безпечною, якщо вся її територія не буде визнана вільною від небезпеки.

Відтак всю групу повернули до Італії в центри для шукачів притулку без охорони.

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