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Сеул заявив про частіші атаки російських хакерів після відправлення солдатів КНДР на війну в Україну

Офіс президента Південної Кореї провів екстрену внутрішньовідомчу нараду після виявлення атак на низку урядових і приватних вебсайтів.

Сеул заявив про частіші атаки російських хакерів після відправлення солдатів КНДР на війну в Україну
Фото: Reuters

Проросійські хакерські групи здійснили кібератаки проти Південної Кореї після того, як Північна Корея направила війська до Росії для підтримки її війни проти України.

Про це пише Reuters з посиланням на офісі президента Юн Сок Йоля.

Офіс провів екстрену внутрішньовідомчу нараду після виявлення атак на низку урядових і приватних вебсайтів.

Деякі ресурси зазнали тимчасових збоїв, але серйозної шкоди їх не завдали. Уряд країни у відповідь посилить свою здатність реагувати на такі атаки.

“Кібератаки проросійських хактивістських груп на нашу країну відбувалися з перервами в минулому, але почастішали після того, як Північна Корея направила війська в Росію та взяла участь у війні в Україні”, ‒ йдеться в заяві офісу Юна.

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Сеул і Вашингтон заявили, що в Росії перебувають понад 10 000 північнокорейських солдатів, а офіційні особи США та міністр оборони України підтвердили, що деякі з них брали участь у бойових діях у Курській області РФ, поблизу кордону з Україною.

Нове військове співробітництво між Пхеньяном та Москвою засудили Південна Корея, США та західні союзники.

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