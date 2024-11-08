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Yle: Фінляндія пропонує розмістити на своїй території базу для великих розвідувальних дронів НАТО

Наразі ці безпілотники базуються в Італії.

Yle: Фінляндія пропонує розмістити на своїй території базу для великих розвідувальних дронів НАТО
безпілотник НАТО RQ-4D на базі Сігонелла в Італії
Фото: скрін

Фінляндія пропонує розмістити на своїй території базу для великих розвідувальних дронів НАТО, повідомляє національна телерадіомовна компанія Yle.

За її даними, фінські ВПС мають чотири альтернативні бази, з яких Пірккала є найбільш ймовірним місцем розташування.

Наразі безпілотники базуються в Італії. Вони літали також у повітряному просторі Фінляндії для збирання розвідданих на східному кордоні.

Плани НАТО щодо нової бази знаходяться на ранній стадії. Водночас наголошується, що військовий альянс потребує місця розташування розвідувальних дронів у Північній Європі.

Очікується, що рішення про місце розміщення бази безпілотників буде ухвалено наступного року.

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