Yle: Фінляндія пропонує розмістити на своїй території базу для великих розвідувальних дронів НАТО

Фінляндія пропонує розмістити на своїй території базу для великих розвідувальних дронів НАТО, повідомляє національна телерадіомовна компанія Yle.
За її даними, фінські ВПС мають чотири альтернативні бази, з яких Пірккала є найбільш ймовірним місцем розташування.
Наразі безпілотники базуються в Італії. Вони літали також у повітряному просторі Фінляндії для збирання розвідданих на східному кордоні.
Плани НАТО щодо нової бази знаходяться на ранній стадії. Водночас наголошується, що військовий альянс потребує місця розташування розвідувальних дронів у Північній Європі.
Очікується, що рішення про місце розміщення бази безпілотників буде ухвалено наступного року.