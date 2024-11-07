Лукашенко помилував групу політв'язнів

Список імен помилуваних та інших подробиць не наводиться.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 31 людини.

Про це повідомляє Суспільне.

Помилуваних білоруських політв'язнів раніше засудили за "злочини екстремістської спрямованості".

Серед помилуваних Лукашенком людей 2 жінки та 29 чоловіків. З них 17 мають хронічні захворювання, ще троє інваліди. 27 із помилуваних мають дітей, 7 з них багатодітні.

Засуджених звільнено від "основного покарання" без зняття судимості, білоруське МВС "забезпечить контроль" за їхньою подальшою "поведінкою".

Список імен помилуваних та інших подробиць не наводиться.