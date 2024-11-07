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Лукашенко помилував групу політв'язнів

Список імен помилуваних та інших подробиць не наводиться.

Лукашенко помилував групу політв'язнів
Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 31 людини.

Про це повідомляє Суспільне.

Помилуваних білоруських політв'язнів раніше засудили за "злочини екстремістської спрямованості".

Серед помилуваних Лукашенком людей 2 жінки та 29 чоловіків. З них 17 мають хронічні захворювання, ще троє інваліди. 27 із помилуваних мають дітей, 7 з них багатодітні. 

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Засуджених звільнено від "основного покарання" без зняття судимості, білоруське МВС "забезпечить контроль" за їхньою подальшою "поведінкою".

Список імен помилуваних та інших подробиць не наводиться.

  • В серпні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 осіб, засуджених за "протестні злочини". Список не було оприлюднено, проте відомо, що серед звільнених політв'язнів 14 жінок та 16 чоловіків. Усі, як заявляють пропагандисти, "щиро покаялись та визнали провину".
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