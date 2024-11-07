Велика Британія запровадила найбільший за півтора року пакет санкцій проти Росії

Санкції націлені на компанії та фізособи, залучені у війну в Україні, групи африканських найманців і причетних до атаки нервово-паралітичною речовиною “Новачок”.

Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії за 18 місяців, пише Reuters з посиланням на уряд країни.

Санкції націлені на компанії та фізособи, залучені у війну в Україні, групи африканських найманців і причетних до атаки нервово-паралітичною речовиною “Новачок”.

Міністерство закордонних справ ВБ заявило, що ввело санкції проти 56 організацій та осіб, спрямованих на протидію військовим зусиллям президента Росії Володимира Путіна та "зловмисній діяльності Росії в усьому світі".

Серед них є 10 компаній, розташованих у Китаї, які постачали техніку та компоненти для російської армії.

“Сьогоднішні заходи продовжуватимуть протистояти корозійній зовнішній політиці Кремля, підриваючи спроби Росії сприяти нестабільності в Африці та зриваючи постачання надзвичайно важливого обладнання для військової машини Путіна”, – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Більшість заходів були спрямовані проти компаній з Росії, Китаю, Туреччини та Казахстану, яких звинувачують у сприянні російському вторгненню в Україну через постачання верстатів, мікроелектроніки та компонентів для безпілотників. До них входять фірми, які, на думку європейських розвідувальних джерел, є частиною російської спроби створити програму виробництва зброї в Китаї.

Лондон також заявив, що останні санкції будуть спрямовані проти російської діяльності в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, проти трьох приватних найманських груп, пов'язаних з Кремлем, зокрема контрольований Кремлем “Африканський корпус”, та 11 осіб.

Серед осіб, які потрапили під санкції, є Денис Сергєєв, якого британська поліція звинуватила у замаху на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в південному англійському місті Солсбері в березні 2018 року. Сергєєв діяв під псевдонімом Сергій Федотов, він був одним із трьох росіян, які, за даними Британії, були офіцерами військової розвідки ГРУ, підозрюваними у здійсненні нападу.