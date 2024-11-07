«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
ГоловнаСвіт

Велика Британія запровадила найбільший за півтора року пакет санкцій проти Росії

Санкції націлені на компанії та фізособи, залучені у війну в Україні, групи африканських найманців і причетних до атаки нервово-паралітичною речовиною “Новачок”.

Велика Британія запровадила найбільший за півтора року пакет санкцій проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії за 18 місяців, пише Reuters з посиланням на уряд країни.

Санкції націлені на компанії та фізособи, залучені у війну в Україні, групи африканських найманців і причетних до атаки нервово-паралітичною речовиною “Новачок”.

Міністерство закордонних справ ВБ заявило, що ввело санкції проти 56 організацій та осіб, спрямованих на протидію військовим зусиллям президента Росії Володимира Путіна та "зловмисній діяльності Росії в усьому світі".

Серед них є 10 компаній, розташованих у Китаї, які постачали техніку та компоненти для російської армії.

“Сьогоднішні заходи продовжуватимуть протистояти корозійній зовнішній політиці Кремля, підриваючи спроби Росії сприяти нестабільності в Африці та зриваючи постачання надзвичайно важливого обладнання для військової машини Путіна”, – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Більшість заходів були спрямовані проти компаній з Росії, Китаю, Туреччини та Казахстану, яких звинувачують у сприянні російському вторгненню в Україну через постачання верстатів, мікроелектроніки та компонентів для безпілотників. До них входять фірми, які, на думку європейських розвідувальних джерел, є частиною російської спроби створити програму виробництва зброї в Китаї.

Лондон також заявив, що останні санкції будуть спрямовані проти російської діяльності в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, проти трьох приватних найманських груп, пов'язаних з Кремлем, зокрема контрольований Кремлем “Африканський корпус”, та 11 осіб.

Серед осіб, які потрапили під санкції, є Денис Сергєєв, якого британська поліція звинуватила у замаху на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в південному англійському місті Солсбері в березні 2018 року. Сергєєв діяв під псевдонімом Сергій Федотов, він був одним із трьох росіян, які, за даними Британії, були офіцерами військової розвідки ГРУ, підозрюваними у здійсненні нападу.

  • Раніше стало відомо, що Управління Євросоюзу по боротьбі з шахрайством – OLAF – розпочало розслідування лазівки, що дозволяла експортувати підсанкційну російську нафту під іншою маркою. 
  • Журналісти виявили, що мільйони барелів російської нафти можуть в обхід санкцій надходити до країн ЄС після зміни марки в Туреччині. Ця схема можлива через лазівку в санкційному законодавстві, яка дозволяло закуповувати "змішане" паливо, якщо воно не було позначене як російське.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies